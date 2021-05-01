印度醫院又失火 至少16染疫患者死亡

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（法新社阿默達巴德1日電） 印度的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例攀升，醫療照護系統不堪負荷，近期又接二連三發生醫院火警，西部一家醫院今天也失火，至少16名染疫患者命喪火窟。

印度西部古茶拉底省（Gujarat）布洛奇縣（Bharuch）這棟4層醫院凌晨1時發生火災時，院內約有50名患者，火勢後來已撲滅。

印度新聞信託社（Press Trust of India）引述地方警官說法報導：「根據上午6時30分的資訊，這場悲劇造成18人死亡，包括16名患者與2名護理師。發生火災後，我們先前證實有12人罹難。」

4月23日，孟買郊區一場火災燒死13名染疫患者，當時另一間醫院在幾天前剛發生火警，造成22人喪命，地點也是在馬哈拉什特拉省（Maharashtra）。

馬哈拉什特拉省一間醫院4月21日因為氧氣外泄，導致供應到呼吸機的氧氣中斷，22名COVID-19患者因而死亡。

印度的醫療照護系統長期以來資金不足，隨着COVID-19疫情爆發，氧氣、藥品與醫院床位嚴重短缺，在一些地區還有病患死在醫院外頭。

© 2021 AFP