印度陸軍司令：中國大舉增兵邊境 情況「令人擔憂」

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（法新社新德里3日電） 印度陸軍司令納拉瓦內表示，中國正向引發印中爭議的邊界地區增派「數量可觀」的軍隊，此舉促使新德里進行相應部署，情勢令人「擔憂」。

納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）將軍2日在拉達克（Ladakh）告訴記者，在長達3500公里的印中邊界沿線，中國增派了「數量可觀」的軍隊，這個問題「令人擔憂」。

納拉瓦內表示，作為回應，印度軍方也在邊境增兵，「我們還引進了先進武器，我們很強大，也已做好應對任何可能性的準備」。

印度與中國部隊於2020年5月初在拉達克東部對峙，接着雙方於6月在加萬谷（Galwan Valey）發生45年來的首次死傷衝突，後來經多輪談判，雙方陸續達成加萬谷和班公湖（Pangong lake）撤軍協定。

此後，印中兩國也持續舉行高層軍事會談。納拉瓦內表示，預計下周將舉行相關會議。

數天前，中國外交部發言人華春瑩指控印度士兵非法越界進入中國領土，新德里則反駁，上述指控「缺乏事實根據」。

當地媒體上周援引不具名消息人士說法報導，近100名中國軍人於8月下旬越過邊界，進入印度北部北阿坎德省（Uttarakhand），並待了數小時。

© 2021 AFP