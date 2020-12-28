印軍克什米爾濫殺平民 栽贓死者是好戰分子

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（法新社克什米爾斯利那加27日電） 印度警方今天指控一名印度軍官夥同兩個平民助手，將武器放在3名於克什米爾被殺的工人遺體上，栽贓死者為一場槍戰的好戰份子。

法新社報導，3名工人死於今年7月，一度引發印控克什米爾當地居民的怒火；印度與巴基斯坦都聲稱擁有克什米爾主權。

涉案的印軍上尉辛赫（Bhoopendra Singh）先前稱3名男性被害者是死於克什米爾南部安西波拉（Amshipora）村一場槍戰，並在3人身上尋獲3件武器；死者的遺體被人匆匆埋在一處偏遠邊界地帶。

死者的家屬於事發1個月後從社群媒體上流傳的照片認出遇害的家人，聲稱3人當時只不過是想在克什米爾的蘋果園裡找工作。

印軍在克什米爾部署有50萬官兵，事件也讓軍方罕見展開個別調查；當地印度警方表示，這起違反正當交戰規則的殺戮，當初他們只獲報是槍戰。

警方今夜發出聲明表示，涉案軍官與另兩人「先撕去死者身上能供辨識的東西，放上非法弄來的武器與物件，將死者扮成坐擁軍火庫的頑劣恐怖分子。

全案展開調查後，3名死者的遺體已於9月被掘出，並在做完DNA鑒識後送還家屬。

警方在聲明中指出，涉案軍官辛赫被控謀殺等數項罪名，他目前被羈押於軍方看守所，當時跟他共同犯案的兩名平民則關在警方看守所。

© 2020 AFP