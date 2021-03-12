厄文炮轟前東家 砍40分率籃網勝塞爾蒂克

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（法新社紐約11日電） 美國職籃NBA布魯克林籃網今天對上波士頓塞爾蒂克的比賽，籃網的厄文（Kyrie Irving）炮轟前東家塞爾蒂克，籃網在他砍進40分了情況下，121比109收下3連勝。

籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）今天因傷連續10場比賽缺陣，隊友哈登（James Harden）這場比賽一開始也打得十分辛苦，但厄文自第2節起接管戰局，最終率籃網擊敗塞爾蒂克。

NBA本季因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，一度全面禁止觀眾入場，隨着限制鬆綁，籃網今天在紐約主場迎來1374名觀眾。

籃網在本賽季下半季的首戰，得分再度超過120分，這是籃網本季第23次拿下超過120分。

哈登有22分、10籃板的「雙十」演出，另外還送出8次助攻。他今天9罰全進，但也發生多達7次失誤。

籃網今天一共砍進19個三分球，其中光是沙米特（Landry Shamet）就投進6記三分彈，整場比賽拿下18分。

這是籃網本季第24次單場至少投進15個三分球。

塞爾蒂克今天被籃網終止4連勝，陣中的塔特姆（Jayson Tatum）攻下31分，史瑪特（Marcus Smart）貢獻19分，塞伊斯（Daniel Theis）獲得17分、8籃板。

© 2021 AFP