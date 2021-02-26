厄文27分領軍 籃網129比92大破魔術

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（法新社洛杉磯25日電） 美國職籃NBA布魯克林籃網控衛厄文（Kyrie Irving）27分9助攻，幫球隊主場129比92痛宰奧蘭多魔術，籃網拉出本季新高的8 連勝，戰績已升至東區第2，只差龍頭費城76人半場。

籃網此役也是本季最大分差擊敗對手，全場投籃命中率高達53.3%，若扣掉第一節，命中率是更高的61%。

厄文賽後說：「我們減少失誤且打好了第一節，讓我感覺球隊一路都能掌控比賽節奏。」

哈登（James Harden）也繳出20分7助攻9籃板的全能數據，籃網全場投進20顆3分球也力壓對手魔術。哈里斯（Joe Harris）與布朗（Bruce Brown）各挹注14分，替補的沙米特（Landry Shamet）也砍進19分，幫籃網贏得輕鬆寫意。

籃網目前8連勝也是球隊2006年以來最長的連勝紀錄，尤其還有6場是杜蘭特（Kevin Durant）左腿肌腱拉傷缺陣，展現驚人戰力。

魔術則以佛契維奇（Nikola Vucevic）28分12籃板表現較佳，但魔術吞下本季最慘烈的一敗，三分球更是凄慘的36投9中。

魔術隊教練柯立福（Steve Clifford）說：「我們是敗給自己，沒法讓球流暢輪轉是今日輸球的起點。」

© 2021 AFP