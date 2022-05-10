厄瓜多再傳監獄暴動 至少44死108囚犯在逃

（法新社厄瓜多聖多明各10日電） 南美國家厄瓜多當局表示，中部聖多明各（Santo Domingo de los Colorados）監獄9日清晨發生暴動，幫派衝突至少造成44名囚犯喪生，另有逾100名囚犯趁隙逃脫。

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當局表示，在距首都基多（Quito）約80公里、厄瓜多第4大城聖多明各的貝拉維斯塔監獄（Bellavista prison）內，互為競爭關係的灰狼幫（Los Lobos）和R7幫之間爆發衝突。

在暴動期間，許多囚犯試圖逃跑。警察局長薩立納斯（Fausto Salinas）告訴記者，他們已抓回112名趁亂越獄的囚犯，但仍有108人下落不明。

厄瓜多監獄管理機構SNAI表示，已啟動維安規範，遏制「秩序混亂」狀況。

內政部表示，事發後，6名幫派頭目從貝拉維斯塔監獄被移送至2座最高戒備監獄。

內政部長卡利優（Patricio Carrillo）一度聲稱當局已控制局勢，所有逃犯都被抓捕回籠。

現場的法新社記者則報導，多名臉部受傷的囚犯被卡車和救護車送往醫療機構，而部分囚犯親屬也聚集在現場，希望獲得親人相關訊息。

事實上，在此之前，自2021年2月以來，厄瓜多監獄已5度發生暴動，合計造成約350名囚犯喪生。

4月3日，至少20名囚犯在該國南部地區昆卡（Cuenca）都利監獄（El Turi prison）暴動中死亡。

厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）堅稱，監獄內部的暴亂直接反映外部問題，亦即販毒集團正爭奪販運路線控制權。

另一個問題是監獄過度擁擠。該國的65所監獄原本只能收容3萬名受刑人，如今卻關押3萬5000名罪犯。原本只能容納1200人的貝拉維斯塔監獄則關押了1700名囚犯。

© 2022 AFP