厄瓜多又傳嚴重監獄暴動 至少68死25傷

（法新社瓜亞基爾13日電） 厄瓜多官員今天表示，厄瓜多南部大城瓜亞基爾（Guayaquil）監獄12日晚又爆發兇猛衝突，造成至少68名囚犯喪命和另25人受傷。

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當地的海岸監獄（Penitenciaria del Litoral）於9月28日爆發厄瓜多歷來最嚴重監獄暴動事件，造成至少119名囚犯喪生及79人受傷。

瓜亞基爾是厄瓜多最大城市，人口約200萬。當地的海岸監獄內囚犯昨晚持槍械、爆裂物和尖刀攻擊敵對派繫囚犯。監獄所在的圭亞斯省（Guayas）省長阿羅賽梅納（Pablo Arosemena）表示，監獄門口附近曾爆發激烈槍戰。

暴動於12日晚間約7時發生，當時一群囚犯試圖進入關押敵對派繫囚犯的第2區牢房，開槍、引爆爆裂物以及揮舞大砍刀攻擊，促使警方介入阻止。警察首長瓦雷拉（Tannya Varela）表示：「這些事件是監獄內不同犯罪幫派集團間的地盤爭執。」

厄瓜多檢方在推特張貼聲明表示，約68名囚犯喪命，另有25人受傷。

厄瓜多殘破的監獄體系今年以來已有超過300名囚犯喪命，監獄內關押的成千上萬與販毒集團有關的囚犯，爆發的暴力衝突經常演成監獄暴動。

© 2021 AFP