厄瓜多毒品暴力泛濫 實施緊急狀態

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（法新社厄瓜多首都基多18日電） 在厄瓜多，與毒品有關的暴力情事層出不窮，總統拉梭（Guillermo Lasso）今天宣布進入緊急狀態，並下令動員軍警在街頭巡邏。

拉梭在國營電視台EcuadorTV轉播的演說中表示：「即刻起，（群眾）將在街頭感受到武裝部隊和警察的存在，因為我們在全國範圍內發布了緊急狀態。」

右翼的拉梭說：「在厄瓜多街頭，只有一個敵人，就是販毒。」他還表示：「厄瓜多近年已從販毒國家變成也吸毒的國家。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預定明天到厄瓜多和哥倫比亞進行官方訪問，目的是支持拉丁美洲民主國家，並擴大往來。布林肯將與拉梭討論雙方在安全、防務和貿易上的合作。

厄瓜多近月暴力事件大幅增加，官方數據顯示，今年1月到10月就有近1900起殺人案，而去年一整年約有1400起。

為期60天的緊急狀態將讓政府得以動員3600名軍警巡視全國65座監獄。拉梭表示，警察也會在街頭巡邏。

今天稍早，拉梭才剛任命退役將軍耶南德茲（Luis Hernandez）為新任國防部長，還稱國內公共安全不足。

政府並未說明更換防長的原因，但厄瓜多正面臨大規模獄政危機，各地監獄系統都出現血腥暴動。今年迄今，已有238名受刑人在暴動中喪命。

拉梭說：「厄瓜多正處於一段不安全的時期，根本原因有幾個，其中之一就是販毒。」他還說，厄瓜多需要「更強大、更堅實」的武裝部隊。

他指出，發生在海濱圭亞斯省（Guayas）的暴力致死案，超過70%與販毒脫不了關係。

拉梭表示，「當販毒愈來愈猖獗，打手和殺人案也會愈來愈多」，另外還有搶劫等其他犯罪。

© 2021 AFP