厄瓜多總統大選第二輪投票 候選人出爐

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（法新社基多21日電） 南美國家厄瓜多的選舉委員會今天宣布，訂於4月11日舉行的總統大選第二輪投票，將由左派經濟學家阿拉烏斯（Andres Arauz）和保守派前銀行家拉梭（Guillermo Lasso）對決。

厄瓜多選委會秘書巴耶荷（SantiagoVallejo）宣布，根據7日舉行的首輪投票最終結果，36歲的阿拉烏斯以32.72%得票率勝出。他是厄瓜多前社會主義總統柯利亞（Rafael Correa）的子弟兵。

拉梭則以19.74%得票率屈居第二，以微幅差距領先左翼原民領袖培瑞斯（Yaku Perez）的19.39%得票率。

厄瓜多選委會討論直到今天凌晨，最後5名選委中有4名同意這份首輪投票結果。

51歲的環保律師培瑞斯先前正式提出在全國24個省中的17個省重新計票要求。他聲稱首輪投票有舞弊，導致他的得票率在計票過程由原本居第二位轉為輸給緊追在後的拉梭，使他無法進入第二輪。重新計票工作已於17日中止。

今天消息宣布後，拉梭發表聲明說：「今日民主勝利了。我們將帶着勇氣和樂觀迎接第二輪投票。」

這場選舉最後贏家，將接替5月24日卸任的總統莫雷諾（Lenin Moreno）。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP