厄瓜多雨季步入第7月 累釀57死110傷

（法新社厄瓜多首都基多9日電） 厄瓜多全國風險管理服務（National Risk Management Service ）今天表示，半年來劇烈的破壞性大雨已造成57人喪生、110人受傷。

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法新社報導，此外，有近3萬1000人受到大雨影響。大雨引發洪水、土石流，並損害數以千計的家園和數千公頃田地。

這次雨季在4月份已進入第7個月，雨勢預期將增強。根據全國風險管理服務通報，單單在皮欽察省（Pichincha），豪雨就奪走了30條人命及87人受傷。全國風險管理服務並說厄瓜多全境24省每一省都受到大雨影響，唯一例外是孤懸外海1000公里的加拉巴戈斯群島 （Galapagos archipelago）。

全國風險管理服務指出，異常強勁且持久的傾盆大雨已經造成5455公頃田地半毀或全毀，同時有7176處家園、學校或衛生診所遭受災害。

今年1月31日，首都基多（Quito）出現20年來最大暴雨，引發洪水和土石流，導致28人死亡及52人受傷。

多位科學家指出，氣候變遷更加劇全球豪雨的風險，因為大氣溫度更暖，所含的水分也更多。（譯者：紀錦玲）

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