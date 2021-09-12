原子能總署獲准維修伊朗境內核設施監控設備

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（法新社維也納12日電） 國際原子能總署日前批評，聯合國對伊朗核子活動的監測任務遭到德黑蘭「嚴重破壞」。雙方協商後於12日宣布，允許總署檢查人員為設在伊朗的監控設備進行維修保養。

伊朗與國際原子能總署（IAEA）發布共同聲明表示：「IAEA檢查人員獲准維修（位於伊朗境內的）指定設備並更換儲存媒體，這些儲存媒體由IAEA與伊朗原子能組織（AEOI）共同封緘後，保存在伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Iran）。方式和時間獲雙方同意。」

IAEA上周公布一份措詞強硬的報告，指美國拒絕解除對伊制裁後，德黑蘭自2月起限制IAEA取得在伊朗境內拍攝到的即時監控畫面，導致聯合國監測任務受到嚴重破壞。

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）11日親自前往德黑蘭，12日與AEOI新任主席艾斯拉米（Mohammad Eslami）展開協商。

共同聲明指出，「雙方決定在相關層面上保持互動和會晤」，葛羅西也計畫在「不久的將來」再度訪問德黑蘭。

葛羅西這趟出訪，旨在緩解德黑蘭與西方國家的僵局，以避免恢復伊朗核協議的談判宣告破局。

根據伊朗與強權簽訂的2015年核協議，德黑蘭同意限縮核活動，以換取解除制裁。

美國前總統川普（Donald Trump）於2018年單方面退出協議，並再度祭出嚴厲的經濟制裁；伊朗則自2019年起以違反協議多項核心限制回應。拜登政府則主張，應恢復外交以挽救協議。

© 2021 AFP