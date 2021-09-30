參與攻佔國會 前奧運金牌泳將凱勒認罪

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（法新社華盛頓29日電） 2度在奧運奪金的前美國泳將凱勒（Klete Keller），今天對參與1月6日前總統川普支持者發起的國會大廈攻佔行動認罪。

法新社報導，39歲的凱勒在認罪協商中坦承攻佔國會山莊，試圖阻撓民主黨拜登贏得11月總統大選的認證程序，他今天在華盛頓聯邦地區法院（US District Court）對妨礙國會這項重罪認罪。

根據量刑指南，妨礙國會通常判刑21至27個月，但凱勒可能會被判處較輕刑期。法院命他繳納2000美元（約新台幣5萬5713元）的賠償金，他原先被控的暴力與妨礙治安罪名，則因認罪而被撤銷。

凱勒被影片拍到身在衝破警方封鎖線硬闖國會山莊的暴徒群中，警方從他身上寫有「美國」字樣的美國奧運代表隊外套，認出這位金牌泳將身分。

凱勒告訴執法單位，闖入國會山莊後，他把那件夾克丟棄，毀掉電話以及存有當天他在國會大廈所拍照片與影片的記憶卡。

凱勒曾參加2000年、2004年、2008年三屆奧運，共拿下2面金牌、1面銀牌與2面銅牌。他在奧運後的人生並不順遂，經歷離婚、多次失業，還曾以車為家。

© 2021 AFP