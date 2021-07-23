參與獵狐行動 又2名中國特務在美遭起訴

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（法新社華盛頓22日電） 美國司法部今天宣布，追加起訴2名涉嫌參與「獵狐行動」的中國特務，他們被控在美國替北京當局追捕反對派人士，脅迫這些中國人返國面臨刑事指控。

美國司法部表示，共有9名被告在名為「獵狐」（Fox Hunt）的全球行動中，「充當和密謀擔任中國的未登記代理人」；獵狐行動目的是要遣返中方所謂的逃犯。

去年10月有5人在美國遭到逮捕，他們涉嫌參與一場國際行動，以「威脅、騷擾、監視和恐嚇」方式逼迫一名住美國的未具名中國人返國。

最新遭起訴的人包括50歲的中國檢察官凃嵐（Tu Lan），她被控曾於2017年赴美國指導「騷擾活動」，後來還干預美國調查行動。

根據美國有關當局說法，獵狐行動包括司法體制外的「遣返小隊」，他們秘密行動，試圖迫使移居海外的人士返回中國。

根據中國官方說法，他們鎖定的對象是遭中國司法制度通緝的涉貪人員，不過華府曾表示，獵狐行動的目標是中國領導人習近平的反對者、異議人士或批評者。

司法部表示，北京當局依在中國可能會遭判重罪的挪用公款、濫用公權力、收賄等罪名通緝這些人。

根據起訴書，被告將一名目標對象的父親帶來美國，以說服此人返回中國， 並騷擾他已成年的女兒，以此施壓及傳送威脅訊息。

司法部指出，此人住宅曾在2018年9月被貼紙條，上面寫道：「若你願意返回中國大陸，在獄中服刑10年，你的妻小將會沒事，這件事就結束了！」據美國有關當局說法，中方這項任務並未成功。

擔任未登記的中國代理人罪名，最高可判10年徒刑。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP