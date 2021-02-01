參院彈劾審理9日展開 川普新聘2名律師應戰

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（法新社華盛頓31日電） 美國前總統川普今天宣布，為因應9日登場的聯邦參議院彈劾案審理，他已新聘請2名律師領導辯護團隊。美國媒體昨天才報導，川普辯護團隊已有5名律師掛冠求去。

法新社報導，1月20日卸任的川普被控煽動暴民闖入美國國會大廈，以扭轉他在總統大選敗給拜登（Joe Biden）的結果，因而面臨參院彈劾審理。這場審理具有歷史意義，不僅是川普4年總統任內第二度、也是美國首度卸任總統面臨彈劾。

川普在聲明中表示，熊恩（David Schoen）和小卡斯托（Bruce L. Castor, Jr）這兩位「備受推崇的辯護律師」，將領導他的訴訟工作。

美國有線電視新聞網（CNN）昨天引述消息人士報導，由於對訴訟策略的意見相左，川普辯護團隊有5名律師已退出，其中2人據信是團隊領導人。但距離彈劾案開始審理只剩一周多時間。

根據川普聲明，小卡斯托的執業生涯專註於刑法，熊恩的專長則在「阿拉巴馬州的民權訴訟，以及紐約州的聯邦刑事辯護，包括白領犯罪和其他複雜案件」。

聲明還說，熊恩過去便曾和川普辯護團隊合作，且他和小卡斯托都「同意這場彈劾是違憲的」。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）

© 2021 AFP