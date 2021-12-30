又是確診又是傷兵 熱火湊不齊NBA最低8人名單

（法新社洛杉磯29日電） 美國職籃NBA邁阿密熱火在傳出更多COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診和傷兵情況下，湊不到最低出賽限度的8名球員，原定今天與聖安東尼奧馬刺的對戰被迫延期。

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熱火今天再添3人進入COVID-19健康安全協議，文森（Gabe Vincent）、塔克（P.J. Tucker）、齊泰姆（Zylan Cheatham）成為繼勞瑞（Kyle Lowry）、哈斯勒姆（Udonis Haslem）和斯特魯斯（Max Strus）之後，最新進入COVID-19缺陣名單的球員。

而熱火的傷兵也不少，除了阿德巴約（Bam Adebayo）、戴德蒙（Dewayne Dedmon）、莫里斯（Markieff Morris）和歐拉迪波（Victor Oladipo），巴特勒（Jimmy Butler）昨天也在熱火最終以119-112擊敗華盛頓巫師的戰役中扭傷右腳踝。

加總起來，熱火有12名球員無法比賽，即便他們緊急以10天短約簽下蓋伊（Kyle Guy）、霍爾曼（Aric Holman）也無法彌補空缺。

© 2021 AFP