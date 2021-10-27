友善LGBTQI族群 美國發行首本X性別護照

（法新社華盛頓27日電） 美國國務院今天宣布，已發行首本非二元性別護照，亦即在護照性別欄標示「X」（未指定）。這是為了尊重性別認同超越傳統男女二元的人士所邁出畫時代的一步。

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美國國務院還表示，到了明年初，美國護照和海外美國公民的出生證明，性別欄將常態性提供Ｘ選項。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明稿中說：「我想藉由發行這本護照的機會，重申國務院承諾促進所有人的自由、尊嚴和平等，包括LGBTQI+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人和其他）族群。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月已承諾將處理這項議題；但他當時也說，有些技術上的障礙需要克服。

布林肯上任後，美國國務院已允許美國護照持有人可選擇標示的性別。在此之前，美國人若想把護照性別改為與出生證明或其他文件不同，必須出示醫生證明。

根據倫敦倡議團體「促進平等與包容僱主網絡」（Employers Network for Equality and Inclusion）的資料，除美國外，至少有11國已提供護照性別欄填寫「X」或「其他」的選項。

這些國家包括加拿大、德國和阿根廷，以及南亞的印度、尼泊爾和巴基斯坦。其中南亞國家在歷史上本有「海吉拉」（hijra）這類雙性人或跨性別族群概念。

美國國務院宣布這項消息適逢昨天是「雙性人宣傳日」（Intersex Awareness Day）。國務院承諾會支持因性別認同而遭受歧視者。

美國總統拜登（Joe Biden）先前已承諾，伸張LGBTQ族群權利會是他的政府首要優先事項。

這與前任美國總統川普（Donald Trump）的政府大不相同。美國上一位國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）任內禁止駐外使館懸掛彩虹旗。（譯者：張正芊）

© 2021 AFP