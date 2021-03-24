反制中國報復性制裁 義大利將召見駐羅馬大使

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（法新社羅馬23日電） 西方國家因中國對待穆斯林維吾爾少數民族方式對中國祭出制裁，北京當局也公布報復性反制措施後，義大利今天表示將追隨歐洲聯盟（EU）各國腳步，為此召見中國大使。

義大利外交部透過聲明表示：「中國駐羅馬大使明天將被召見…與北京當局對歐盟實施的制裁措施有關。」

歐盟、英國和加拿大昨天以鎮壓維吾爾人為由，將4名中國新疆省前任和現任官員列入黑名單後，引發這場外交紛爭。

美國也採取行動和盟邦步調一致。美國去年7月已對這4名中國官員的其中2人祭出制裁，今天擴大制裁另外2人。

中國憤怒否認維吾爾人遭大規模迫害一事，對包括5名歐洲議會（European Parliament）成員在內的10名歐洲人士祭出入境禁令，另外也對2個歐盟組織及2個智庫祭出制裁。

義大利召見中國大使一事，與法國、德國和其他歐盟國家政府採取的措施相呼應。

儘管華府和歐盟對中國「一帶一路」政策抱持強烈懷疑，義大利在歐洲算是對中國比較友善的國家，多半歸因於義大利2019年決定簽署中國「一帶一路」基礎建設發展倡議。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP