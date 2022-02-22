反制俄國 德國中止北溪2號天然氣管線案

（法新社柏林22日電） 德國總理蕭茲今天表示，針對俄羅斯承認烏克蘭東部兩個分離主義地區獨立，他將中止與俄國合作的北溪2號天然氣管線案審核程序。

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蕭茲（Olaf Scholz）表示，他已下令德國的北溪2號天然氣管線（Nord Stream 2）主管機關中止審查程序。在與俄羅斯的緊張對峙日益加劇之際，西方各國及烏克蘭把這條管線視為一項籌碼。

他說：「這聽起來像是技術性手段，不過這是必要的行政步驟，如此即不可能取得認證，而沒有這項認證，北溪2號天然氣管線不可能展開輸送。」

北溪2號天然氣管線計畫向來是德國與盟友關係緊張的原因之一，德國的盟邦聲稱這會導致德國對於能源仰賴益增，並大大增加俄羅斯的影響力。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天稍早要求立即中止北溪2號天然氣管線案。俄羅斯預定經由這條取道波羅的海的管線，輸送天然氣給德國。

蕭茲上周訪問基輔時，澤倫斯基告訴他，俄羅斯將把持這條管線作為「地緣政治的武器」。

蕭茲今天還表示，中止這項方案的決定僅是「具體」行動之一而已，後續可能對俄羅斯實施進一步制裁。

蕭茲與來訪的愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）召開聯合記者會時說：「若是（俄方）採取進一步措施，我們還可以實施其他制裁。不過目前的關鍵在於要有非常具體的行動。」

俄羅斯承認烏東兩個叛軍控制的地區獨立後，蕭茲表示，有信心歐盟將同意針對俄羅斯採取「有力且重大」的制裁方案。

北溪2號天然氣管線將使俄羅斯對德國的天然氣供應增加一倍，對於極力遏止俄羅斯入侵烏克蘭的西方國家而言，這條管線已成為一張王牌。

目前北溪2號天然氣管線已經完工，不過德國主管機關尚未核可啟用。

美國總統拜登（Joe Biden）本月與蕭茲會談後警告，俄羅斯若是入侵烏克蘭，他將設法「終止」這項方案。

© 2022 AFP