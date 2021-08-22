反塔利班勢力發言人：準備持久戰

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（法新社喀布爾22日電） 前阿富汗政府軍隊在龐吉夏河谷（Panjshir Valley）組成反攻勢力，他們的發言人接受法新社採訪說，這場對抗預料會是「持久戰」，但表示也會嘗試與塔利班協商。

發言人納札里（Ali Maisam Nazary）表示，自從塔利班閃電控制首都喀布爾之後，數千民眾來到龐吉夏河谷，除了要加入反抗塔利班勢力，同時也為了尋求庇護，繼續生活。

納札里表示，知名反塔利班戰士馬樹德（AhmedShah Massoud）之子在這裡組織約9000人對抗塔利班。馬樹德在2001年9月11日恐怖攻擊事件發生2天前，遭到蓋達組織（Al-Qaeda）暗殺身亡。

法新社在他們的訓練時段拍攝照片，可看到數十名召募民兵進行體能訓練，數輛武裝悍馬車開過河谷。

阿富汗民族抵抗陣線（National ResistanceFront）的主要目標是避免進一步流血，並施壓組成新政府體系。

不過納札里表示，如果塔利班不願意協商，他們也準備好戰鬥，塔利班將會面對來自全國的抵禦。

納札里說：「和平協議的條件是塔利班必須把權力下放，如此才能確保全民得到社會正義、平等、人權以及自由。」

他並表示，如果塔利班不同意，雙方將展開「持久戰」。

© 2021 AFP