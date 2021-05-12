反川不見容於黨 共和黨將表決拔麗茲錢尼黨團主席

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（法新社華盛頓12日電） 美國聯邦眾議院共和黨團今天將針對拔除麗茲．錢尼黨團主席一職表決，由於麗茲拒絕接受川普宣稱民主黨偷走2020選舉的說法，共和黨此舉，等於是將黨的命運和川普綁在一起。

距重要的期中選舉還有18個月、離下次總統大選還有3年之際，共和黨主張此舉攸關黨內團結，因為麗茲．錢尼（Liz Cheney）抨擊川普搞「危險且反民主的個人崇拜」，無法在充滿爭議的大選後團結分崩離析的黨。

麗茲是懷俄明州選出的保守派，也是前副總統錢尼（Dick Cheney）之女，她預料會在今早的黨團表決中，被拔除眾院共和黨第3號人物頭銜。

麗茲今晚在眾院發布語氣強硬的演說，她警告同僚，川普持續誤導數以百萬計美國人、質疑選舉正當性，可能「讓我國民主崩解」。

「保持沉默，無視謊言只會讓說謊者更勇敢。在其他人帶頭讓黨走上放棄法治之路時，我不會參與其中，也不會坐視不理，我不會加入這位前總統的陣營，破壞我國民主。」

川普、眾院共和黨頭號人物麥卡錫（Kevin McCarthy）以及第2號人物史卡利塞（Steve Scalise）都支持由斯特凡尼克（Elise Stefanik）取代麗茲。

© 2021 AFP