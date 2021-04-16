反法暴力示威升溫 巴基斯坦下令暫時封鎖社群媒體

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（法新社伊斯蘭馬巴德16日電） 巴基斯坦連日來出現反法國暴力示威，政府今天下令關閉社群媒體和即時通訊平台數小時。

巴基斯坦內政部對電信局（Telecommunication Authority）發出通知，要求「全面封鎖」推特（Twitter）、臉書（Facebook）、Whatsapp、YouTube和Telegram等平台，直到當地時間下午3時（台北時間晚上7時）為止。

通知中並未提及實施禁令的原因，但法國駐巴基斯坦大使館昨天才建議法國公司和公民暫時離開巴國。先前巴國極端主義政黨先知追隨者運動（Tehreek-e-Labbaik Pakistan）發起的群眾集會使得巴國廣大地區陷入癱瘓，並造成兩名警察喪生。

巴基斯坦政黨時常利用社群媒體平台以聚合支持民眾。

先知追隨者運動的領導人在號召驅逐法國大使後，於13日被捕，引發數千名支持者走上街頭抗議。

巴國反法情緒已孳生數月之久，因為法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）認同法國一份雜誌有權重刊描繪伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫；而許多穆斯林認為，這種漫畫是褻瀆。

© 2021 AFP