(法新社香港12日電) 適值2019年6月香港反對逃犯條例修訂草案佔領行動兩周年之際,民主運動人士周庭今天獲釋。

24歲的周庭被等待的媒體團團圍住,但未發一語。她穿着一件印有「你做得很好」(You are doing so great)的T恤。

2019年6月「反送中」運動爆發後,周庭和前眾志主席林朗彥、前秘書長黃之鋒呼籲示威者包圍灣仔警察總部,後來遭到逮捕。

周庭被判刑10個月,入獄大約7個月後獲釋。林朗彥與黃之鋒也在同案中被分別判刑7個月、13個半月。

