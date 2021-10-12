取消數千航班 美國西南航空改口歸咎人員短缺

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（法新社紐約11日電） 美國西南航空公司（Southwest Airlines）起初把取消數千個航班，歸咎於空中交通管制問題和天候不佳，今天坦承人員短缺也是服務遭中斷的原因之一。

根據航班追蹤網站FlightAware，西南航空10日取消1124個航班，是迄今所有航空公司中最高的比例，9日和11日分別取消800和326個航班。

西南航空在聲明中表示：「8日晚間，本航空公司取消大量航班，天候不佳和其他外部限制是主要原因，造成飛機和機組員9日無法按照預先安排的時間表運作。」

美國財經媒體CNBC報導，西南航空營運長範德文（Mike Van de Ven）向員工坦承，公司「員工人數仍然不足，尤其是空勤組員」。

西南航空跟大多數航空公司一樣，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發時，空中交通需求重挫，因此讓部分員工離職，但隨着疫苗接種普及，促使民眾再度旅遊，今年航空客運需求急遽攀升。

西南航空周末大砍航班引起外界揣測，部分機師或其他西南航空員工發起怠工運動，抗議公司強制要求員工接種COVID-19疫苗。

西南航空在聲明中表示，「這次營運挑戰不是西南航空員工抗議造成的結果」，且他們希望「儘快」恢復正常運作。

西南航空公司駕駛員協會（SWAPA）也否認這項傳言。

© 2021 AFP