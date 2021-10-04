取消無薪假補貼 英擬公布支持勞工新計畫

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（法新社曼徹斯特4日電） 英國財政大臣蘇納克4日坦言，當局中止疫情期間保護數百萬民眾不致失業的「無薪假」補助計畫後，工作機會將大量流失。為此，政府準備推出一項新的長期計畫，以幫助勞工。

執政的保守黨表示，蘇納克（Rishi Sunak）將公布一項5億英鎊（約新台幣189億元）的再訓練計畫，以幫助無法再接受補助的年齡較大勞工與年輕人。

英國首相強生（Boris Johnson）政府已花費近700億英鎊，支付被迫待在家中勞工的大部分薪資，以確保官方失業率維持在相對較低的水準。

然而，蘇納克於9月30日宣布終結上述「無薪假」（furlough）補助計畫，並取消每周針對最低收入勞工提供額外津貼的計畫。

蘇納克堅持，現在應該由短期援助方案過渡到長期支持計畫；反對黨和部分人士則批評，上述調整將導致許多人深陷貧困。

蘇納克告訴天空新聞網（Sky News）：「早在這場危機初期我就說過，不論是我或其他官員，都不可能替每個人保住工作。英國的失業率低於美國、加拿大、法國、西班牙、義大利等國家，而且職位空缺數量創下歷史新高。」

蘇納克強調，無薪假補助計畫保護了1100萬個工作崗位，而英國現「正經歷全球主要經濟體中名列前茅的強勁、快速復蘇」。

他在保守黨年會中說：「但我的工作還沒完成。我希望確保我們的經濟狀況良好，以迎接未來的挑戰。這意味要提供民眾工作和生活所需的援助與技能。」

然而，在英格蘭西北部曼徹斯特（Manchester）這場會議的場外，示威人士痛批保守黨棄窮人於不顧。

一名退休教師3日告訴法新社：「有孩子餓肚子。這種狀況怎麼會在本世紀發生？我們在這裡，是因為我們必須付諸行動，表達我們的厭惡。」

© 2021 AFP