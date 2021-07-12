受到華爾街激勵 亞股反彈收高

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（法新社香港12日電） 儘管高傳染性的Delta變異株持續打壓市場情緒，亞洲股市今天仍在華爾街三大指數齊揚的激勵下，從上周震蕩中復蘇反彈。

中國人民銀行宣布15日起下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金約人民幣1兆元，也有助亞股表現。市場本周將關注一系列重大事件，包括美國通膨狀況、數個國家的利率動向和中國第2季經濟成長數據。

此外，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將向國會提交一份政策報告，鑒於經濟強勁復蘇和確診病例激增，這份報告將受到密切關注。

與此同時，美國銀行（Bank of America）、高盛集團（Goldman Sachs）與摩根大通（JPMorgan）等大型銀行將為企業財報季揭開序幕。

儘管人們擔心，Delta變異株迅速傳播，部分地區疫苗推出速度不夠快，但在全球經濟反彈將持續到明年的樂觀情緒影響下，美國三大主要指數9日均創下新高。

亞股今天接力上漲。日經225指數勁揚2.3%，收在28569.02點；港股恆生指數收漲0.6%，來到27515.24點；上海綜合股價指數收高0.7%，來到3547.84點。

雪梨、首爾、新加坡、台北、馬尼拉、雅加達和威靈頓股市也都收漲。

© 2021 AFP