受反疫苗訊息影響 英國年輕人接種速度落後其他族群

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社倫敦3日電） 英國倫敦的一所大學近日設立診所，供學生在新學期開始前接種COVID-19疫苗。不過，診所的接種狀況並不踴躍，因為有許多人不願意施打疫苗。

在英國，與其他年齡層相較，年輕族群的疫苗接種率可說低得不成比例；首都倫敦的接種進度又較英國其他地區落後。

東倫敦大學（University of East London）設立了一間小型診所，專替學生接種疫苗，但法新社前往訪問時，診所內冷冷清清，許多人預約後並未出現。

依約前往診所接種的一名學生表示，她很期待開學，但因為先前「一直待在家，所以我不覺得有必要接種疫苗，我不覺得自己有染疫風險」。

現在她坦言，自己「有點擔心確診人數會上升」，且她希望「多數學生都要接種疫苗」。

東倫敦大學疫苗接種計畫負責人柯特勒（Sally Cutler）承認，到目前為止，接種計畫可說成效不彰，「有些學生來接種，但人數不是很多」。

柯特勒說，由於許多反疫苗人士聲稱疫苗有害，「我認為，要說服年輕人接種並非易事」。

她指出：「他們在社群媒體上聽到很多錯誤訊息；他們顯然有很多擔憂；他們聽到一些關於（疫苗）影響生育能力的說法，這完全是空穴來風。」

英國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡人數在全球名列前茅，迄今有超過13萬6000人病故，但快速有效的疫苗接種計畫如今已經奏效。

據英國政府的最新數據，全國16歲以上的國民有高達82%已接種2劑疫苗。

統計資料顯示，年輕人最不願意接種疫苗。

在英格蘭地區，66%的18至24歲年輕人已接種至少1劑疫苗，在倫敦，這個數字僅為55%。

© 2021 AFP