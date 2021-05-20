受夠三明治和Uber Eats 法國第二階段解封餐廳酒吧人潮洶湧

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（法新社巴黎19日電） 法國解封第二階段今天上路，睽違半年後，藝文活動中心、餐廳酒吧與百貨商家終於再度歡迎顧客上門，餐廳、酒吧人潮洶湧，政治人物與民眾開心高喊「重獲新生」。

劇院、電影院以及餐廳如今終於可以開門營業；百貨公司等非必要性商家也在關閉3個多月後再次營業。營業活動皆須遵守防疫規範與社交距離；餐廳只開放戶外用餐區；宵禁時間從晚上7時調整至晚上9時。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天上午與總理卡斯特克斯（Jean Castex）在媒體簇擁下，到總統府艾里賽宮（Elysee Palace）附近咖啡館，享受解禁後的第一杯咖啡。馬克宏在推特上寫道：「讓我們再次找回生活的藝術，同時遵守防疫規範。」

許多政治人物，包括財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）、勞動部長柏納（Elisabeth Borne）與性別平權部長席亞帕（Marlene Schiappa）等，都在社群媒體上發布慶祝餐廳和酒吧重新開張的貼文。

今天一早就有民眾在拉法葉百貨前排隊，工作人員也在門口以列隊鼓掌方式歡迎第一批入店的民眾。拉法葉百貨負責人李歐（Alexandre Liot）向費加洛報（Le Figaro）表示，「人們厭倦了待在電腦前，人潮應會逐漸回籠」。

餐廳與酒吧則是人潮洶湧，即使中午時分下大雨，也澆不熄民眾涌至戶外餐桌用餐的渴望，甚至有民眾撐着傘用餐。他們說：「我們受夠了三明治和Uber Eats。」

法國第二階段解封同時，疫情出現好轉跡象。全國感染率已下降為7天10萬人中有149名確診病例；4月初時，這個數字還是400多例。醫院內的情況也持續緩解，昨天全國有4015名2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）重症病患，比前一周下降15%。過去24小時的確診人數為1萬9000多人。

下一階段解封預計為6月9日，屆時咖啡廳與餐廳將可開放內用，運動中心也可復業，宵禁時間將再延後為晚上11時。

© 2021 AFP