受指派調查海地總統暗殺案 法官不願接案

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社海地太子港13日電） 海地法官尚拉特（Mathieu Chanlatte）本周稍早被指派率領調查總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺案，他今天表示，不會接下此案。

尚拉特被指派任務後，致函太子港一審法院表示：「因為個人理由，我等退出上述案件調查工作，據此覆文法院院長。」

摩依士7月7日遇刺，一個突擊隊闖入總統宅邸將他射殺身亡，遺孀瑪婷（Martine）則受傷倖存。

海地全國法官協會（National Association of Haitian Magistrates）主席莫翰（Jean Wilner Morin ）說，他對尚拉特的決定並不意外，因為可能有人身安全威脅。

莫翰告訴法新社：「我早說過，這對尚拉特法官而言很困難：他目前還是使用同一部座車，執行任務時也未增派安全特勤人員保護。」

莫翰又說：「在太子港一審法院，武裝幫派就近在咫尺，因此任何法官要調查此案，都會感到非常艱辛。」

司法暨公共安全部長文森（Rockefeller Vincent）已表示，將採取所有必要措施確保法官及法庭證據的安全。

但莫翰表示，缺乏安全保障，就會阻礙此案調查進展。

警方表示，已逮捕44名涉案人，包括12名海地警察、兩名海地裔美國人，及18名據稱是突擊隊員的哥倫比亞人。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP