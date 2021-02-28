受歧視被叫冠狀病毒 林書豪稱不會透露誰說的

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（法新社洛杉磯27日電） 自爆曾在比賽被稱作「冠狀病毒」（coronavirus），促使G聯盟展開調查後，台裔球星林書豪今天表示，他不會「點名或羞辱任何人」。

林書豪遭歧視一事，已促使美國職籃NBA的發展聯盟「G聯盟」（G League）展開調查，但他今天在社群網站推特（Twitter）貼文說：「我知道這可能會讓你們部分人感到失望，但我不會點名或羞辱任何人。」

「這個情況下，如果有人被鬥倒了，又有什麼好處？這無法讓我的社群變得更安全，也無法解決長期以來種族歧視的問題。」

林書豪是前美國職籃NBA後衛，2012年效力紐約尼克時接連有讓人跌破眼鏡的瘋狂表現，迅速成為尼克球迷眼中的大英雄，也在全美乃至全球颳起一陣「林來瘋」（Linsanity）。

他本月25日在臉書（Facebook）發文，談論亞裔美籍人士遭遇到的種族歧視問題，而這個問題在2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情期間進一步惡化，且美國前總統川普不時將COVID-19稱做是「中國病毒」。

林書豪在25日的貼文中寫到：「身為擁有9年NBA資歷的老將，仍無法保護我免於在場上被人稱做是『冠狀病毒』。」他目前是金州勇士於NBA發展聯盟G聯盟體系中聖克魯斯勇士（Santa Cruz Warriors）的一員。

林書豪2010-11年球季為勇士出賽，為史上第一位在NBA出賽的台裔美籍球員。

接下來的球季，他在尼克破繭而出成為一名球星，2019年隨多倫多暴龍奪得NBA總冠軍，成為史上第一個戴上總冠軍戒指的亞裔美籍球員。

但他後來因傷所苦，在未能在NBA球隊鞏固一席之地情況下轉至中國發展，並在中國男子籃球職業聯賽（CBA）打出成功的一季，助北京首鋼打進4強，最後選擇返回美國打G聯盟。

林書豪先前就曾表示在職業生涯中遭遇過種族歧視，不過他2017年說，他在哈佛大學（Harvard University）求學、打球時所遭遇的歧視更為嚴重。

林書豪在今天的推文中說：「我在常春藤盟校（Ivy League）遭遇種族歧視時，是球隊助理練布雷克尼（Kenny Blakeney）鼓勵我讓我走了過來。」

「他跟我分享他身為非裔美籍人士的經驗，他遭遇的種族歧視是我連想都想不到的。他被人喊過N開頭的歧視性字眼（黑鬼），也被開車經過的人丟過東西。他用自身經驗汲取教訓，並開導我該如何保持堅強。」

「他也是我還在哈佛念大二的時候，第一個告訴我我能夠成為NBA球員的人。我當時認為他瘋了。」

© 2021 AFP