受氣候變遷衝擊 10年間全球14%珊瑚死亡

(法新社巴黎5日電) 根據歷來規模最大的珊瑚健康調查,2009到2018年,爆破捕魚、污染及主要受暖化影響,全球有14%珊瑚礁死亡,讓一度生機蓬勃的生態系統變成蒼白的骨骼。

全球珊瑚礁監測網(Global Coral Reef Monitoring Network)的300多名科學家說,受損最嚴重的是南亞、太平洋還有阿拉伯半島和澳洲沿岸的珊瑚。

共同撰寫報告的澳洲海洋科學院(Australian Institute of Marine Science, AIMS)執行長哈迪斯蒂(Paul Hardisty)在聲明中說:「氣候變遷對全球珊瑚構成最大威脅。」

海洋吸收超過90%人類排放溫室氣體所釋放的多餘熱能,以保護陸地表面,但同時也會產生強度高且持續很久的海洋熱浪,已超越許多珊瑚物種的忍受極限。

1998年,海水暖化引發所謂的珊瑚白化事件,造成約8%的珊瑚滅亡。

在海床,珊瑚礁僅佔一小部分,覆蓋率約達0.2%,但卻養育至少25%的海洋動、植物。

除了是海洋生態系統所在之處外,珊瑚礁也替全球數以億計的民眾提供蛋白質與就業機會,保護民眾免受風暴侵襲,並防止海岸線遭侵蝕。

這份報告說,珊瑚礁提供的商品與服務價值,每年約達2.7兆美元(約新台幣76兆元),其中包括360億美元的觀光業收益。

2009年到2018年死亡的珊瑚比率,每個區域都不盡相同,東亞是5%,熱帶太平洋地區東部是95%。

聯合國政府間氣候變遷問題小組(IPCC)「十拿九穩地」預測,如果全球氣溫比前工業時期高約攝氏1.5度,有70到90%的珊瑚將消失。

如果氣溫升幅達攝氏2度,全球只有不到1%的珊瑚能存活。目前,地球表面平均氣溫已比前工業時期高出攝氏1.1度。

這份稱為「全球珊瑚礁狀態:2020年」(Status of Coral Reefs of the World: 2020)的報告認為,我們還是有理由保持審慎樂觀。

哈迪斯蒂說:「有些珊瑚礁已展現出令人驚嘆的復原力,讓人燃起了一線希望,認為退化的珊瑚礁有朝一日可以復原。」

東亞與東南亞的「珊瑚礁三角區」(Coral Triangle),蘊藏全球近30%的珊瑚礁,過去10年受海水暖化衝擊較小,且有些地區已開始恢復。

報告作者說,這樣的恢復力可能來自此區的物種獨特性,可為強化其他地區的珊瑚生長提供策略。

這份報告根據從73國1萬2000個地點取得近200萬筆數據點撰寫而成,資料搜集時間橫跨40年,是自2008年來首度針對全球珊瑚進行調查。

