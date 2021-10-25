受港區國安法影響 國際特赦組織關閉香港辦事處

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香港出現大規模且時而導致暴力衝突的民主示威活動後，中國政府去年實施港區國安法，將香港政治、文化和法律環境大改造，並引進中國式的言論限制。

國際特赦組織（Amnesty International）主席巴伊斯（Anjhula Mya Singh Bais）表示，他們帶着「沉重心情」做出關閉香港辦事處的決定，而這是受到港區國安法的影響。

巴伊斯說：「（港區國安法）已使得人權組織實際上不可能在香港自由運作，而無須擔心遭到政府嚴重報復。」

國際特赦組織在香港設立辦事處已有40多年歷史。其中一個辦事處屬於香港分支，主要工作是關注和推動香港人權，近期發布的報告包括有關港區國安法如何落實的調查，以及港警對民主示威者使用武力的相關研究。

另一個辦事處則是區域總部，負責東亞、東南亞和太平洋地區的研究和推廣工作。

國際特赦組織表示，香港分支辦事處將在本月31日關閉，區域辦事處則將在今年底前搬離香港。

港區國安法上路後，香港已有70多人依危害國家安全罪名遭到起訴，其中包括許多知名民主運動人士。這些人幾乎全都因為主張的政治觀點如今被視為違法，而面臨追訴。

港區國安法並賦予香港當局權力，可凍結任何被認定構成國家安全威脅的個人或實體擁有的資產。而遭到逮捕的人，大多在審判前也不準交保。

巴伊斯指出：「長期以來，香港是國際公民社會組織理想的區域根據地。但近期鎖定當地人權和工會團體的行動，顯示當局加緊努力消除香港所有異議聲音。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP