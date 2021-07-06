受累氣候變遷 紐西蘭出現史上最熱6月

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（法新社威靈頓6日電） 紐西蘭政府科學機構今天指出，隨着氣溫持續以一種與全球暖化一致的模式飆升，紐國今年出現有紀錄以來最熱的6月。

國家水資源和大氣研究機構（National Institute of Water and Atmospheric Research，NIWA）表示，紐西蘭6月的每日平均氣溫為攝氏10.6度，雖然月底有寒流來襲，仍比往年平均高出攝氏1.9度。

NIWA科學家布蘭多林諾（Chris Brandolino）向公共廣播電台表示：「幅度非常大，1909年迄今，我們只出現過13次這種異常現象。令人震驚的是，過去10年這種現象已經發生了6次。」

布蘭多林諾指出，雖然海溫較暖等較短期因素助長了紐西蘭上空氣溫升高，氣候變遷依然是持續存在的潛在因素。

他表示，紐西蘭出現比平常更多來自東北方（太平洋）較溫暖地區的氣流，海溫也比平均更高。

他說：「再加上氣候變遷的背景，促成有紀錄來最暖的6月。」

2020年是紐西蘭歷來第7熱的一年，同時也是有紀錄以來，10年內第7個列入10大高溫的年份。

紐國中間偏左派總理阿爾登（Jacinda Ardern）去年宣布國家進入「氣候緊急狀態」，表示為了未來世代，必須採取緊急行動。

紐西蘭曾承諾要在2050年前達到碳中和，並在2035 年前讓所有能源都來自可再生資源。（譯者：李佩珊/核稿：楊昭彥）

© 2021 AFP