受背傷所苦 納達爾：不保證能打澳網

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（法新社墨爾本7日電） 西班牙網球天王納達爾今天坦承，過去15天承受背痛，可能無法保證參加明天開打的澳洲網球公開賽。

網壇每年第一場大滿貫賽澳洲網球公開賽（Australian Open）今年熱身周期間，世界男單排名第二的納達爾（Rafael Nadal）一直未代表西班牙在世界職業網球協會杯（ATP Cup）出戰。

他自從去年11月在英國倫敦舉行的ATP年終賽後，就未打任何正式比賽，僅9天前在澳洲阿得雷德（Adelaide）和奧地利名將提姆（Dominic Thiem）舉行一場表演賽，當時納達爾首度感到背部僵硬。

追求男單史上破紀錄第21座大滿貫冠軍獎盃的納達爾，談及背傷時表示：「情況明顯不太好。過去15天我的確持續感到不舒服。…一開始只是肌肉有點疲勞，但（現在）感覺比平常更僵硬一些。」

34歲的納達爾過去便屢傳背部問題。這回澳網開打前，他一直在墨爾本球場（Melbourne Park）練球，想盡辦法讓體能狀態調整到可以出賽。

儘管納達爾強調，他的背傷問題「並不嚴重」，但仍不敢保證9日能在首輪出戰塞爾維亞選手捷雷（LasloDjere）。

納達爾表示：「我的肌肉仍然緊繃，比賽時難以自由移動。…我們現在盡一切努力，我的物理治療師在這裡，醫生在這裡，所有人正用一切可能辦法幫助我。我唯一隻希望能夠準備好出賽，我知道有時情況會很快改變。」

納達爾拒絕將背傷歸咎於澳網要求選手抵達澳洲後須在旅館進行14天防疫隔離。他說：「我不是喜歡找藉口的人。事情發生了，就要想辦法去克服。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP