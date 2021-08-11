口罩戴或不戴 全美一國兩制

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（法新社11日電） 最近COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株造成全美疫情升溫，也再掀佩戴口罩的政治爭議，儘管衛生當局強烈建議，部分州州長仍反對所有要求強制佩戴口罩的措施。

近來的爭論似曾相識，令人回想起在疫情爆發初期，口罩當時成為一種政治立場表徵，前總統川普引領這項衝突，他以被人看到沒戴口罩而自得意滿。

● 新學年口罩爭議再起

時隔逾一年，隨着新的學年即將到來，這個議題再次變得特別敏感。

共和黨籍的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis ）已禁止學校要求學生必須配戴口罩，他今天重申：「最終決定權應該在父母。」

他說：「我們將竭盡所能維護父母的權利。」

然而佛州已有數個學區宣布將違抗州長命令，要求師生無論如何就是得戴口罩。迪尚特則揚言，將刪減學校經費、甚至延後發薪給學校主管。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今年5月表示，已施打疫苗的美國人感染或傳染新型冠狀病毒的風險很低，因此不需配戴口罩。7月初，CDC仍向父母保證，這項建議同樣適用於將於8、9月開學的已施打疫苗孩童。

然而當時這項建議，並未料到後面會出現高度傳染力的Delta變異株；也沒算到，時至今日會僅有約半數美國人完整接種疫苗、以及12歲以下還不符合接種資格。

● 打過疫苗，還是會感染和傳播病毒

但是到了7月底，局勢大逆轉：衛生當局再次建議室內和疫情熱區都得佩戴口罩－包括已接種疫苗者。美國目前有90%地區屬於高傳播率的地區。

CDC正根據數據做出建議。數據顯示，已接種疫苗的人感染Delta變異株的傳染力，高於感染之前其他變異株的人。

目前許多企業都已回到需要配戴口罩的規定，像是美國最大零售商沃爾瑪（Walmart）已重新實施員工必須配戴口罩的規定。兩個半月前沃爾瑪才宣布，已施打疫苗的員工無須配戴口罩。

● 各州口罩規定－端賴州長是哪一黨

美國東南部各州疫情尤其嚴重，同時也是疫苗施打率最低的地區。

公衛專家西歐－潘尼亞（Eric Cioe-Pena）告訴法新社：「不打疫苗的民眾更不可能會戴口罩。」

阿肯色州州長賀勤森（Asa Hutchinson）去年冬天實施強制口罩令，但隨着疫情趨緩以及在極度保守的地方政府壓力下，簽署法令以禁止再度實施強制佩戴口罩的規定。

然而賀勤森本月稍早說：「事後來看，我希望這項規定沒有成為法令。」

賀勤森昨天在推特發文，警告說阿肯色州染疫住院人數創新高，全州加護病房只剩下8個床位。

德州和亞利桑那州的共和黨籍州長都追隨佛州腳步，而像紐約州、伊利諾州等民主黨州，都實施所有學生必須配戴口罩的規定。

波士頓大學（Boston University）新興傳染病政策暨研究中心主任巴德利亞（Nahid Bhadelia）告訴法新社：「我們的做法就好像兩個國家。」「但令人感傷的是並非如此，因為南方疫情也會影響到北方。」

巴德利亞說：「撇開政治不談，更安全的作法是，讓周遭所有符合接種資格的人都去施打疫苗。」「而你自己就是乖乖戴上口罩。」

© 2021 AFP