古巴搶先全球 2歲以上幼童開打COVID-19疫苗

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（法新社哈瓦那6日電） 古巴今天成為全球第一個對2歲以上孩童接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的國家，採用的是未獲世界衛生組織（WHO）認可的國產疫苗。

這個有1120萬人口的共產島國目標在學校重新開放前讓所有兒童接種疫苗。

古巴的學校自去年3月以來大多停課，去年底重啟數周，但今年1月再度關閉。古巴政府已宣布各校將在10月和11月逐步重啟，但必須在所有學童都接種後才重新開放。 新學年從今天展開，但是在家中透過電視節目來學習，因為大多數古巴家庭沒有網路。

古巴針對未成年人完成國產疫苗「阿布達拉」（Abdala）和「主權」（Soberana）臨床實驗後，3日展開孩童的疫苗接種作業，從12歲以上開始打。

古巴今天在中部的西恩菲哥斯省（Cienfuegos）開始為2歲到11歲群體配發疫苗。

其他數個國家陸續為12歲以上青少年施打疫苗，部分國家正在對更年幼的孩子進行試驗。

中國、阿拉伯聯合大公國和委內瑞拉等國家已宣布，計畫讓更年幼的孩子接種，但古巴是最先行動的國家。

智利今天批准為6歲到12歲的孩童施打中國科興（Sinovac）疫苗。 古巴是拉丁美洲最先自主研發COVID-19疫苗的國家，但古巴疫苗尚未經過國際科學同儕審查。他們是採用和美國的諾瓦瓦克斯（Novavax）和法國的賽諾菲（Sanofi）疫苗相同的重組蛋白技術，諾瓦瓦克斯和賽諾菲疫苗也在等WHO批准。

© 2021 AFP