古巴棒球選手空前大叛逃 變節反映國內生存艱辛

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（法新社哈瓦那10日電） U23世界盃棒球賽上周於墨西哥落幕，古巴隊不僅無緣銅牌，還發生球員自飯店跳窗出走事件，最後陣中24名成員僅約半數人返回共產祖國，刷新古巴棒球選手叛逃紀錄。

古巴深陷經濟危機，當局抗疫不力、箝制公民自由，引發人民不滿。儘管2013年的移民改革使民眾憑護照、簽證就得以出國，但疫情導致航班減少，「合法離境」可能性大幅降低。

體育記者羅梅洛（Francys Romero）曾寫書探討古巴球員出走現象，他告訴法新社，這是「棒球史上空前的」大舉叛逃。

法新社今天報導，那位從飯店房間跳窗，爬下棕櫚樹脫離古巴U23球隊的選手不是先例，在古巴故領導人斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）引領的革命下，職業運動發展受限，許多人踏上變節之路，到國外尋求良機。

古巴棒球員出逃之勢在蘇聯解體後升溫；自阿洛查（Rene Arocha）1991年於邁阿密機場脫離國家隊，到美國發展職業生涯以來，古巴每年約有2至3名球員出走，1996年甚至有9人叛逃。

出走的古巴選手，從耶南德茲（Livan Hernandez）、阿布瑞烏（Jose Abreu）到柴普曼（Aroldis Chapman）和阿羅薩雷納（Randy Arozarena）等人，皆在美國職棒大聯盟嶄露頭角。

羅梅洛指出，欲赴他國尋求職業生涯的球員數量激增，如今他們更年輕，且並非所有人註定會成為大聯盟之星，那為何甘願冒險？

羅梅洛說：「（先是）要改變他們的生活。再來才是運動。」

離開母國的古巴人在社交媒體上遭受批評，但多數人祝福他們，民眾都非常清楚，食品和藥品嚴重短缺之下，目前在古巴生活有多麼艱難。

古巴棒球隊今年稍早到美國參加東京奧運資格賽時，陣中大將普利艾托（Cesar Prieto）、另兩名選手和隊上的心理師叛逃；最終，3屆奧運冠軍古巴未能獲得奧運參賽資格，是隊史頭一遭。

古巴棒球協會高層戴里斯柯（Luis Daniel del Risco）表示，一場「摧毀古巴棒球的戰爭」正在發生，他並抨擊外國招募者在古巴隊赴他國比賽時從事「騷擾行動」。

曾將球員訪談撰寫成書的古巴小說家帕杜拉（Leonardo Padura）表示：「我常聽有人說，古巴棒球狀況反映了這個國家的情形。」

他說：「你必須尊重這些年輕人的決定。這是一個非常複雜的抉擇，因為他們得放棄很多。」

羅梅洛表示，球團持有球員護照，出逃者8年不得返回古巴。

戴里斯柯說，叛逃選手「沒有履行他們對隊友和國家的承諾」，但承認這是「他們每個人的個人決定」。

羅梅洛認為只有一個解決辦法，「給古巴球員和他人一樣的機會」，古巴選手「為了能在國外打球，必須放棄國家隊，放棄當古巴人，這並不公平。」

© 2021 AFP