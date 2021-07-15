古巴缺糧缺電爆民怨 政府允自國外攜食物藥品免稅

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（法新社哈瓦那14日電） 古巴正陷經濟危機，境內缺電缺糧，民怨四起，爆發街頭示威。古巴政府為了平息民怨，今天宣布，入境旅客現可攜帶食物、藥物和其他必需品，無須繳交關稅。

古巴總理馬雷羅（Manuel Marrero）說，旅客攜帶這些產品入境，並無數量限制，新措施會實施到今年底。

古巴民眾因國內欠缺糧食、電力等必需品的經濟困境而暴怒，本月11日大舉上街抗議，訴求之一是允許從外國入境古巴的旅客攜帶食物、藥品和個人衛生用品，免繳關稅。

古巴這個共產黨國家正逢數十年來最嚴重的經濟危機，在這波反政府抗議中，有一人喪命，上百人被捕，包括獨立記者和反對派運動人士。

根據古巴法律，入境旅客可攜帶最多10公斤免稅藥品，另可攜帶限量食物和個人衛生用品，但須繳關稅。馬雷羅在電視演說中表示，自19日起取消這些限制和關稅，「我們會實施這項措施到12月31日，之後再評估」。

古巴把這場經濟危機歸咎於美國長達半世紀的經濟制裁，但衰退的時間點也正好碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下的嚴格防疫措施和染疫人數激增現象。

古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）昨天說，美國在推特（Twitter）廣傳「#救救古巴」（#SOSCuba）主題標籤，挑起社會動蕩。

© 2021 AFP