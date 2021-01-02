古巴銀行和軍方掛勾 遭美列入限制名單

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（法新社華盛頓1日電） 美國政府今天將一間古巴商業銀行列入限制名單，聲稱這家銀行的獲利過度流向古巴軍方，並為古巴干預委內瑞拉的行動提供資金。

美國國務院宣布將古巴國際金融銀行（Banco Financiero Internacional，BFI）列入限制名單。美國企業一般不得與限制名單上的實體直接金融交易。

美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）發表聲明說，「BFI是由古巴軍方控制的商業銀行，直接從犧牲古巴人民利益的金融交易中獲益」，同時為軍方和國營企業提供「優惠管道」。

古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）在推特上說：「我拒絕美國國務院為加強封鎖古巴而採取的新懲罰性措施。」

外界懷疑，卸任在即的川普政府正考慮重新將古巴列入恐怖主義資助國的名單中，這將嚴重阻礙外國投資，並可能阻撓總統當選人拜登（Joe Biden）的外交政策。

「紐約時報」（The New York Times）率先報導國務院已擬定這項計畫，但指出還不清楚蓬佩奧是否會批准。

本月3日將是美國與古巴斷交滿60周年的日子。美國在古巴共黨革命後，1961年宣布與古巴斷交。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）上任後致力改善和古巴關係，除了和古巴恢復外交關係外，並於2015 年將古巴移出恐怖主義資助國名單。

拜登是歐巴馬時期的副總統，目前僅提供古巴大方向的政策，表示他將再度鬆綁部分限制措施，不過仍對古巴人權紀錄有所疑慮。

© 2021 AFP