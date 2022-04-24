古特瑞斯與以巴領袖通話 盼化解耶路撒冷緊張

（法新社華盛頓23日電） 聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天與以色列總理、巴勒斯坦自治政府主席分別通了電話，和他們討論耶路撒冷聖地周遭持續升高的緊張局勢。

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聯合國在兩通電話結束後都發布了聲明，稱古特瑞斯討論到「努力降低緊張、結束挑釁與單方面行事的情況，以及恢復平靜」。

過去一周，有超過200人在艾格撒清真寺（Al-Aqsa）大院和周遭地區發生的衝突中受傷，其中大部分是巴勒斯坦人。此地對穆斯林和猶太人來說都是聖地。

巴勒斯坦人對以色列在當地部署大規模警力，且不斷有猶太人前往聖地感到憤怒。

在那兩份聲明中，古特瑞斯都「重申必須維護和尊重聖地的現狀」。

發生在艾格撒清真寺的衝突，是一波致命暴力行為中的其中一起。這引發了人們的擔憂，害怕會有更廣泛的衝突。

以色列20日、21日遭到從加薩走廊（Gaza Strip）發射的火箭攻擊，引發他們的報復性回擊。

但在22日晚間和23日上午遭到來自加薩走廊的類似攻擊後，以色列決定不發動反擊，不過他們表示，24日將關閉以色列與加薩走廊間唯一的過境通道。

© 2022 AFP