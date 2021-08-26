古羅馬人飲食 男女海鮮攝取量大不同

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（法新社華盛頓25日電） 一群考古學家研究維蘇威火山（Mount Vesuvius）爆發後摧毀的古羅馬城市罹難者遺骸，發現當時沿海居民的海鮮攝取量是現代義大利人的好幾倍，且男性比女性獲得更多海鮮食物。

義大利維蘇威火山於西元79年爆發，摧毀曾是濱海度假勝地的古羅馬城市赫古拉尼翁（Herculaneum），這座城市於18世紀前一直被埋在火山灰下。

英國約克大學（University of York）領導的研究團隊分析17具出土自此地區成人遺骸中的胺基酸，並於今天在國際期刊「科學先端」（Science Advances）發表研究成果。

團隊透過研究胺基酸中的碳和氮同位素比例並運用統計模型，能以高精確度區分不同食物群的差異。

論文第一作者、博士生松辛（Silvia Soncin）告訴法新社，赫古拉尼翁城提供研究歷史飲食的「絕佳族群」，因為那場自然災害及時為考古學家保留了當時情境。

考古團隊從340具遺骸中隨機選擇11名男性與6名女性研究，松辛表示，他們發現這群古代沿海居民的海鮮攝取量是現代同地區居住者的大約3倍。

先前研究顯示，赫古拉尼翁的下水道滿是魚骨，其中應該會包含異黑鯛、鮪魚以及貝類和甲殼類。

此外，考古團隊也發現在食物攝取上存在顯着性別差異，男性平均從海鮮獲取的蛋白質比女性多50%；女性攝取的蛋白質來源則多為畜產和當地種植的蔬果。

團隊提出發生此現象的幾個可能原因，包括男性比女性參與更多捕魚活動，歷史紀錄也顯示，男性更易取得古羅馬社會中的高等食物，包含鮪魚等特定魚種。

© 2021 AFP