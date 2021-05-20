另類災難財？9人靠Covid-19疫苗躋身億萬富翁

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（法新社巴黎20日電） 一個運動組織今天表示，2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫苗帶來的暴利讓至少9個人成為億萬富翁，疾呼藥商別再「壟斷」疫苗技術。

人民疫苗聯盟（People's Vaccine Alliance）在聲明中指出：「這9位新億萬富翁凈財富193億美元，夠讓低收入國家的所有人施打完整疫苗1.3次。」

集結多個組織與活躍團體、提倡分享疫苗智慧財產權與專利的人民疫苗聯盟表示，上述數字是根據富比世富豪榜（Forbes Rich List）數據而來。

慈善組織「樂施會」（Oxfam）成員馬里奧特（Anna Marriott）說：「這些億萬富翁都是這許多壟斷疫苗的製藥公司獲取高額利潤的代表。」樂施會也是人民疫苗聯盟成員。

除了新加入的超級富豪，8位原本就是億萬富翁的富人也拜疫苗問世之賜財富增加了322億美元。而新誕生的疫苗億萬富豪中，排名前幾名的包括莫德納（Moderna）執行長班塞爾（Stephane Bancel）、以及德國生技公司BioNTech執行長沙辛（Ugur Sahin）。

另3位則是中國疫苗公司中國康希諾生物公司（CanSino Biologics Inc.）的共同創辦人。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP