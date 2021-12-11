叩關NBA史上投進最多三分球 柯瑞保持平常心

（法新社洛杉磯10日電） 美國職籃NBA金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）只差10球就能打破退役名人堂球星艾倫（Ray Allen）紀錄，躍居史上投進最多三分球選手，13年生涯無數記遠射徹底改變聯盟球風。

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生涯拿過3座NBA總冠軍、2次聯盟MVP的柯瑞，只要再投進10個三分球，就能超越艾倫所締造的生涯投進最多2973顆紀錄。

柯瑞最快11日對上費城76人時就能締造紀錄，能否在弟弟賽斯（Seth Curry）面前叩關也是話題。如當天沒法達標，13日對印第安納溜馬或14日作客紐約尼克應該都有機會見證他偉大紀錄誕生。

柯瑞本人偏好把焦點擺在自己如何成為投籃機器的心路歷程，至於紀錄則順其自然。

柯瑞本周受訪時說：「我當然知道紀錄已近，但我試着不讓它影響到打球，大家雀躍紀錄的誕生，但這段旅程卻對我意義匪淺。」

艾倫2014年結束18年NBA球員生涯，靠1300場出賽寫下目前的紀錄。

33歲的柯瑞目前生涯只出賽786場，保持驚人效率水平的同時也已然改寫NBA的某些型態。他的招牌三分彈雨一度被老學究派的馬刺教練帕波維奇（Gregg Popovich）譏為華而不實，如今在聯盟卻已蔚為主流。

波特蘭拓荒者隊總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）說：「坦白說，比賽風貌已大為改觀，這得拜柯瑞之賜。他可說是聯盟史上最具影響力的球員之一，改變了所有人的打球方式。」

© 2021 AFP