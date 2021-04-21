只剩3隊在撐 歐洲足球超級聯賽玩不下去了

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（法新社倫敦21日電） 英超6隊退出「歐洲超級聯賽」後，今天又有西甲與義甲的3支勁旅跟進，意味着歐洲足球強權國家另組超級聯賽的計畫已胎死腹中。許多球迷對於這項計畫非常不滿。

由於引發球迷、官員與政壇人士的強烈反彈，籌組歐洲超級聯賽（European Super League, ESL）消息公布後僅48小時，英格蘭超級聯賽6強昨天就率先退出。

這6隊分別是曼城（Manchester City）、曼徹斯特聯隊（Manchester United）、利物浦（Liverpool）、兵工廠（Arsenal）、切爾西（Chelsea）與托登罕熱刺（Tottenham Hotspur）。

西甲勁旅馬德里競技（Atletico Madrid）、義甲傳統強隊國際米蘭（Inter Milan）與AC米蘭（AC Milan）也在今天宣布退出，使得原本發起歐洲超級聯賽的「骯髒12隊」，目前僅剩3隊還在撐，分別是西甲豪門皇家馬德里隊（Real Madrid）與巴塞隆納（Barcelona）以及義甲名隊尤文圖斯（Juventus）。

馬德里競技發表聲明說：「對於球團而言，構成紅白軍團（rojiblanco，馬德里競技的昵稱）大家庭所有團體之間的和諧至關重要，尤其是我們的球迷。」

AC米蘭發表聲明指出：「有關於歐洲足球超級聯賽，全球球迷已發聲並表達關切，而AC米蘭必須對於愛好這項美妙運動賽事的人的心聲審慎以對。」

尤文圖斯老闆阿涅利（Andrea Agnelli）的貼身機要坦承，沒有英超勁旅還要推歐洲超級聯賽，簡直就是不可能的任務。

成立歐超的計畫令各界震驚，政界和足球有關當局更出現斥責的聲音，甚至威脅要對他們所謂「骯髒12隊」採取法律行動，讓這12隊可能在自己國家的聯賽，甚至在歐洲的比賽，都面臨禁賽的可能。

© 2021 AFP