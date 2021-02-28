叫艾爾段「安分點」惹禍上身 土耳其名作家恐入獄

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（法新社伊斯坦堡28日電） 身為土耳其着名作家兼演員，傑占（Mujdat Gezen）長達半世紀的職業生涯波瀾起伏，他獲獎無數、當過聯合國親善大使，卻也曾在1980年的政變後，嘗過牢飯滋味。

現已年高77的他，如今還可能因為「侮辱」土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），而再度身陷囹圄。

艾爾段和他口中蔑稱的「所謂藝術家」對杠多年，最新受害者或許就是傑占。

傑占苦笑說：「我甚至連出現在填字游戲裡都不被允許。」

傑占和另一位喜劇演員、79歲的阿克皮納爾（Metin Akpinar）一同現身法庭，只因兩人2018年在土耳其電視台Halk TV節目中說了一些話。

傑占當時叫艾爾段「安分點」；阿克皮納爾講得更過火：「如果我們做不成（民主政體）...這位領導人或許會被綁住雙腳弔死，或在獄中被毒死。」

土耳其最近爆發學生示威，透露出國人對艾爾段2003年以來佔據總理和總統職位大權在握的不耐，讓艾爾段惶惶不安。

檢方對傑占與阿克皮納爾求刑4年8個月，判決預料明天出爐。

至今土耳其已有數千人因在社群媒體或電視上侮辱艾爾段而遭起訴。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP