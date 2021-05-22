台帛旅遊泡泡因疫情喊卡 帛琉總統：可行便重啟

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（法新社帛琉首都科羅22日電） 台灣2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，和帛琉之間的旅遊泡泡暫時喊卡。不過，帛琉總統惠恕仁今天表示，台帛旅遊泡泡一旦可行，他願意重啟旅遊泡泡。

4月初推出的台帛旅遊泡泡一度被認為是旅行業的一絲希望，卻因台灣疫情升溫而於5月中旬喊卡，至少要等到6月中旬。

儘管從4月到現在的7個星期間，每周兩個航班，吸引不到300名台灣旅客，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）仍說，這是一個成功的旅遊泡泡。

惠恕仁說：「旅遊泡泡的目的，當然是為了幫助我們的經濟回春。我相信旅遊泡泡是成功的，因為只要有旅客，超過一個人就是成功。」

帛琉位於菲律賓以東1000公里，人口約1萬8000人，是少數沒有通報COVID-19病例的國家之一，但受到疫情關閉國界的影響，帛琉經濟在過去12個月遭到嚴重打擊。

惠恕仁表示：「等他們（台灣）好轉回到低風險時，我們就可以重返旅遊無菌廊道。」

惠恕仁還說，開放國界一定會有COVID-19病例的風險，但帛琉的疫苗高接種率，93%成年人已施打疫苗。對於安全地重新開放邊界，提供了足夠的保護。

© 2021 AFP