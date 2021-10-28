台灣在中東歐施展魅力攻勢 投資吸引力勝中國

（法新社布拉格28日電） 兩岸關係近來高度緊張之際，台灣政府派出代表團訪問中歐和東歐，尋求強化與區域國家的商業關係。但中國投資也鎖定這個地區，引發外界關注彼此角力。

廣告 繼續瀏覽後續

國家發展委員會主委龔明鑫20日率領66人經貿考察團先後訪問斯洛伐克、捷克和立陶宛，一行在3國共簽訂18份合作了解備忘錄（MOU）。外交部長吳釗燮也緊接於26日起應邀訪問斯洛伐克和捷克。

中東歐過去遭到蘇聯帶領的共產主義壓迫，而台灣則正在這個地區針對工業創新、研發、太空產業和網路安全等領域施展魅力攻勢。

立陶宛今年稍早退出中國與中東歐國家的17+1合作機制，其後並允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立以「台灣」為名的代表處，已打擊中國氣勢；台灣代表團此行更進一步激怒北京。

維爾紐斯大學分析家安卓約斯卡斯（Konstantinas Andrijauskas）表示：「自從整個（中東歐）地區從蘇聯共產主義解放後，區域許多國家的政治菁英便一直與台灣保持聯繫。」

他指出，中國與台灣在這個地區的「地緣政治競爭」當中，台灣的投資較能夠預期，且不受政治意願擺布。

安卓約斯卡斯告訴法新社，中國雖是較有錢的投資者，但想要投資的卻是北大西洋公約組織（NATO）多數成員國視為國安敏感的領域。

此外，中國在中東歐的投資承諾，也因實現進度遲緩而受挫。

中國領導人習近平2016年訪問捷克首都布拉格時，他的盟友捷克總統齊曼（Milos Zeman）承諾說，中國會在捷克進行大量投資。

但捷克工業總會（Czech Confederation of Industry）幹部馬丁（Lukas Martin）如今受訪時表示：「他們做出許多承諾，實現的卻少許多。中國投資傾向鎖定非工業領域，例如運動隊伍和房地產，這能夠創造的就業和附加價值較少。」

中國企業在捷克擁有布拉格斯拉維亞（Slavia Prague）足球隊、媒體公司梅迪亞集團（Medea Group）、工程公司ZDAS、首都布拉格的數棟建物，以及中國消費電器大廠長虹在歐洲總部。

反觀台灣的投資則鎖定製造業，例如鴻海在當地設立電子廠。吳釗燮26日在斯洛伐克發表演說時，也提及雙邊在汽車產業合作的可能性。汽車產業是斯洛伐克的經濟骨幹。

馬丁表示，官方捷克投資發展局（CzechInvest）牽線的台灣和中國企業投資件數差不多，在2019年都各約30件。

「但台灣投資創造的工作機會是中國的8倍左右，創造的附加價值也比中國投資高出約60%。」他並補充，台灣工廠還能為規模較小的捷克子供應商帶來獲利。

中國駐捷克大使館27日發布聲明，抨擊「捷克議會參議院等機構和個別政客不顧中方嚴正立場，縱容台灣當局外事部門負責人竄訪捷克」，並重申「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」。

捷克參議院議長維特齊（Milo? Vystr?il）則回應道：「我們和台灣發展合作關係，並未違反任何事。」他去年曾率領約90人代表團訪問台灣，成員包括政治人物、企業家、科學家和記者。

不過，中東歐政界人士和分析家也強調，沒必要和中國切斷關係。馬丁表示：「中國對我們的投資者來說重要，因此我們不能忽略它。但另一方面，我們也不應該太過重視中國。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP