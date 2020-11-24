台灣潛艦國造正式動工 海昌計畫深具歷史意義

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（法新社高雄24日電） 台灣代號「海昌計畫」的潛艦國造今天動工，「海昌」深具歷史意義，根據資料，海軍潛艦先驅為編成海昌艇隊的小型突擊潛艇，後不符實需解散，如今潛艦國造「海昌計畫」再起，同時總統蔡英文今天也替潛艦辦公大樓「海昌大樓」揭牌。

潛艦國造起自105年12月21日，歷經4年完成開工準備，依建造合約自108年5月3日起，合約工期共78個月，包含廠房建造及各種開工準備時間，今天在高雄台灣國際造船公司舉行「潛艦國造建造案開工典禮」，總統蔡英文於「船段製造廠房」前按下啟動按鈕，彎板機將第一塊鋼板彎製成型後，象徵潛艦國造正式邁入建造階段，原型艦2025年交艦。

開工典禮前，蔡總統也前往台船廠區另一處「海昌大樓」進行揭牌。海昌大樓為與潛艦案有關的台船、中科院、海軍、世界各國技術人員的辦公場所，另有一棟「群英大樓」，為台船協力廠商進駐的辦公室。

事實上，「海昌」一詞其實有其歷史淵源且具意義。台船董事長鄭文隆致詞表示，海軍潛艦先驅為購自義大利的小型突擊潛艇，並編成「海昌隊」，今天以此命名顯示潛艦國造在這麼多年期待下，終於在蔡總統下定決心後，突破各種困難展開歷史新頁。

根據海軍日前提供資料，54年時，向義大利Cos.Mo.S. SpA, Livorno公司採購4艘小型突擊潛艇、並仿製3艘，共7艘的小型突擊潛艇於左營軍港成軍，命名「海昌艇隊」；但因該艇續航力不足，難以運用特種作戰，成軍後無特殊戰績，服役9年後，於62年除役解散。

由於潛艦具高機敏性、戰略價值，但台灣面對中國威脅下，潛艦戰力遲遲無法提升，僅倚靠77年成軍的劍龍級潛艦獨挑大樑；前美國總統小布希政府雖曾在西元2001年宣布售8艘柴電潛艦，但因美國當時已不再設計、建造柴電潛艦，加上台美內部對此案皆有質疑，導致潛艦外購至今仍無下文。

103年4月時，政府再次啟動代號為「海昌計畫」的潛艦國造專案，最後在蔡總統任內成功執行潛艦國造，並在今天正式動工，也因此「海昌」兩字在國軍歷史上有特別重大的意義，象徵潛艦自製的決心。

另外，有媒體今天以「潛艦國造今開工，專用廠房未完工」為題報導。海軍也發布新聞稿強調，報導內容與事實不符，依據潛艦國造案合約，開工條件包含三項，分別是船段製造廠房建置完成、試製船段及主次裝備合約簽署，目前台船依約已完成符合開工條件，並在今天開工，並無「廠房未完工」情事。

© 2020 AFP