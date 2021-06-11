台灣犀牛妹遠嫁日本 當地動物園盼促成好姻緣

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（法新社日本宮代町11日電） 六福村動物園犀牛妹艾瑪肩負促進台日犀牛聯姻與犀牛血緣豐富化重任抵達日本，當地動物園的管理員期盼，艾瑪能在今年稍晚的相親與對象一拍即合。

這隻由台灣六福村動物園親自挑選，頭上長角而展開旅居海外生涯的草食動物於本周抵達日本，之前因疫情嚴峻，比原定時程晚了數個月。

位於東京郊外�斡襝氐畝�武動物公園（Tobu Zoo）主管表示，性情溫和5歲大艾瑪（Emma）將在9月間與她首個對象相見歡，但無法保證必然能撮合配對。

他說：「這頭犀牛哥現年10歲而且很大隻，我們會把它倆送作堆，並讓它們彼此熟識，我們估計交配得花一年時間，當然，倘若它們彼此看不順眼就不會交配了，我們所能做的就是祈禱。」

經過長途旅行抵達日本後，艾瑪今天現身在動物公園替她安排的欄舍里，晃來晃去、偶爾吃吃東西又打盹，相當輕鬆自在。

艾瑪是從23隻犀牛中雀屏中選，因她的性情較溫和且體型嬌小，便於漂洋過海送往異地。

原本預定3月間啟程，因疫情而延宕，於是飼養艾瑪的保育員開始教她識讀日文單字，像是「來」和「不」，為她赴日之旅做準備。

東武動物公園主管說：「艾瑪不怕生，在台灣，保育員拿泥巴糊她的身軀，並且以其他類似方式養育她，所以艾瑪跟人很親近，總而言之，她非常溫馴。」

他表示，目前纖瘦的艾瑪重800公斤，體重可望再倍增，並說「艾瑪還年幼，我估計她將成長到重達2公噸」。

就繁殖南方白犀牛而言，動物園的交配計畫至為關鍵。

據保育團體「拯救犀牛」（Save the Rhino）指出，此物種目前全球僅存約1萬9000隻，主要棲息在非洲南部野地。

© 2021 AFP