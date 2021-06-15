台灣羽球一哥周天成 稱有信心爭奪東奧羽球金牌

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（法新社台北15日電） 法新社今天報導，台灣羽球一哥周天成雖然沒有教練，仍放眼要在東京奧運爭奪羽球金牌，這是一項非正統途徑，但他希望這項決定將有助自己在東奧奪金。

法新社指出，世界排名第四的周天成，自2019年起與他的全職教練分道揚鑣，由他的物理治療師高敏珊充當精神導師、啦啦隊長和批評者角色，自此他開始茁壯成長。

今年31歲的周天成接受法新社訪問時表示：「台灣的實力已增強許多，很有機會獲勝。自2016年來，我成長且進步許多，我覺得自己有機會贏得（奧運）獎牌，甚至是金牌。」

報導提及，許多國家的政府未能就2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情作充分準備，而台灣儘管過去一個月病例激增，但之前阻止了國內最初疫情爆發，將病毒阻絕在國門之外一年，得以讓國內選手多半時間過着正常生活。

身為虔誠基督徒的周天成表示：「我覺得，上帝在此給予台灣運動員心理優勢。一些其他國家的運動員必須停止訓練，或得在參加訓練前進行冠狀病毒檢測。」

台灣在歷經一年平靜後，過去一個月來確診病例激增，促使政府提高防疫警戒等級，加強社交距離規定。因此自5月中旬以來，奧運國手一直在高雄國訓中心訓練，與外隔絕。

但周天成指出，住在國訓中心使他更專註。他表示：「由於最近疫情爆發，現在有許多恐懼及不安全感，而我希望樂觀以待。」

關於在沒有教練情況下參加東奧，周天成解釋說：「並不是我很棒，所以我不需要教練，或是沒有任何人可以教我。」他還說，現今安排很適合他。

周天成說：「每個人都有我能學習之處…這種方法對我最能奏效。上帝就是我的教練。」

© 2021 AFP