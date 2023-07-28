台積電新竹“全球研發中心”落成，藉此表達“根留台灣”的決心

台灣，台積電

台灣芯片巨頭台積電 (TSMC) 新的“全球研發中心”周五（7月28日）在台灣北部新竹落成，台積電總裁魏哲家在落成儀式上表示，台積電決心“根留台灣”。

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魏哲家說, “我們想藉此研發中心啟用之機向台灣人民展現台積電紮根台灣的決心”，他表示，“ 台積電最近應客戶要求在世界各地蓋很多生產線，我們聽到關切的聲音，有人擔心台積電是否會將重心轉移到海外，以及台積電是否會停止在台灣的發展。答案是不會的” 他說。 “全球研發中心的啟用就是告訴台灣人民，我們根留台灣的決心。”

有着台灣護國神山之稱的台積電，控制着着全球一半以上的半導體生產，其大部分的生產基地位於台灣新竹，那裡聚集的世界最先進的設施生產着不斷微型化的矽晶圓芯片，近年來、尤其是隨着人工智能技術的蓬勃發展，對這些芯片的需求猛增。

台積電將領先於全球第二大生產商、其韓國的競爭對手三星，開始大規模生產一種比指甲蓋還小的 1.4 納米芯片。

目前台積電的生產線已經向台灣以外擴展，而西方國家擔心這些高科技的工廠過於集中在台灣這個中國始終宣示主權的島嶼上。

台積電已計畫在美國亞利桑那州建造一座生產工廠，這是美國最大的外國投資之一，但由於招募技術工人困難、這一白宮積極推動的增加美國芯片產量的計畫被推遲到2025 年。此前有報道指，台積電在日本的工廠將如期在2024年底量產，集團也正與歐洲夥伴接洽，評估在歐洲興建首個生產基地的可能。